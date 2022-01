Καναδάς: Χαμός στο twitter με φωτογραφία που ανέβασε υπουργός από τη γυναίκα του που φτυαρίζει το χιόνι

Σίγουρα ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Εργασίας της επαρχίας Μανιτόμπα του Καναδά δεν περίμενε ότι μία φωτογραφία που ανέβασε στο twitter για να καμαρώσει για τη σύζυγό του θα προκαλούσε τόσο σφοδρές αντιδράσεις από χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζον Ρέγιες ανέβασε φωτογραφία της συζύγου του να φτυαρίζει το χιόνι από την είσοδο του σπιτιού τους. Όπως γράφει ο υπουργός “ακόμη και έπειτα από μία 12ωρη βραδινή βάρδια στο νοσοκομείο, χθες το βράδυ, η σύζυγός μου έχει την ενέργεια να φτυαρίσει το χιόνι” και προσθέτει: “Ο Θεός να την ευλογεί και όλους όσοι εργάζονται στην πρώτη γραμμή. Ώρα να της φτιάξω πρωινό”.

Even after a 12 hour night shift at the hospital last night, my wife still has the energy to shovel the driveway. God bless her and all our frontliners. Time to make her some breakfast. 🙏🏽 pic.twitter.com/91vahySLqO

