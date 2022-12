Χαμός σε πτήση: Αεροσυνοδός έγινε έξαλλη με αγενή επιβάτη – «Δεν είμαι υπηρέτριά σου»

Επεισοδιακή ήταν η πτήση από Κωνσταντινούπολη με προορισμό το Νέο Δελχί στις 16 Δεκεμβρίου εξαιτίας ενός αγενούς επιβάτη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει τραβηχτεί από άλλον επιβάτη, η υπεύθυνη πληρώματος μιλάει με έντονο ύφος στον επιβάτη ο οποίος πιθανολογείται ότι είναι δυσαρεστημένος με το φαγητό που του σέρβιραν.

Μια άλλη αεροσυνοδός παρενέβη προσπαθώντας να απομακρύνει την έξαλλη συνάδελφό της. «Λυπάμαι αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε έτσι στο πλήρωμα. Εγώ σας άκουσα με σεβασμό και έτσι πρέπει να φέρεστε και εσείς» εξήγησε η αεροσυνοδός με τον επιβάτη να ακούγεται κάποια στιγμή να της απαντά «σκάσε».

«Σκάσε εσύ! Λυπάμαι, δεν μπορείτε να μου μιλάτε έτσι. Είμαι κι εγώ υπάλληλος εδώ» απαντά η αεροσυνοδός. Ο επιβάτης σχολιάζει τότε πως η δουλειά της είναι να τον υπηρετεί με την αεροσυνοδό να εξοργίζεται: «Είμαι υπάλληλος. Δεν είμαι υπηρέτριά σου!»

Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Tempers soaring even mid-air: “I am not your servant”

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022