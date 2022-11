Χαμός για τις selfie του Τζο Μπάιντεν με παιδιά – Δίχασε τους χρήστες των social media

Τον γύρο των social media κάνουν τις τελευταίες ώρες οι selfie που έβγαλε με παιδιά ο Τζο Μπάιντεν στο Ναντάκετ των ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι κάνουν λόγο για «ανατριχιαστικές» (creepy) selfies, κι αυτό γιατί φαίνεται σαν να κρύβεται, σαν «εισβολέας» στο φόντο των φωτογραφιών που έβγαζαν τα παιδιά μπροστά από ένα παράθυρο.

Το σκηνικό έχει καταγραφεί σε βίντεο που ανέβηκε στο Twitter.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε μαζί με την οικογένειά του το Ναντάκετ για την ημέρα των Ευχαριστιών. «Να ο Τζο! Ω Θεέ μου, γεια σου!» ακούγεται να φωνάζει ένα από τα παιδιά, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ περπατά στον κεντρικό δρόμο όπου βρίσκονται τα εμπορικά μαγαζιά, πίνοντας το ποτό του με καλαμάκι.

Ο Τζο Μπάιντεν όταν άκουσε τις φωνές, γύρισε το βλέμμα του και σταμάτησε για να χαιρετήσει τους μικρούς θαυμαστές του. Έτσι, πλησίασε το τζάμι του καταστήματος Lemon Press Juice μέσα στο οποίο κάθονταν τα παιδιά και πόζαρε μαζί τους για μερικές φωτογραφίες. Τι έκανε ακριβώς; Στήθηκε πίσω από το παράθυρο, έσκυψε για να βγάλει τα γυαλιά του, και στη συνέχεια σηκώθηκε αργά-αργά για να αποκαλύψει το πρόσωπό του.

Some kids inside the Lemon Press restaurant on Main Street started yelling to President Biden as he walked past them… @POTUS #nantucket pic.twitter.com/75iQwz8Bt1

— Nantucket Current (@ACKCurrent) November 26, 2022