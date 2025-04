Χαμάς: Στην δημοσιότητα νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο – «Νετανιάχου, εξαιτίας σου είμαι εδώ»

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο με έναν Ισραηλινο-Ούγγρο όμηρο που είναι ζωντανός στη Γάζα, τον Ομρί Μιράν, ο οποίος απήχθη κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ.

Σε αυτό το βίντεο, διάρκειας κάτω των 3 λεπτών, ο όμηρος, ο οποίος μιλάει εβραϊκά, ζητά από την ισραηλινή κυβέρνηση να ενεργήσει για την απελευθέρωσή του. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δεν μπόρεσε να καθορίσει την ημερομηνία που γυρίστηκε το βίντεο.

O Ομρί Μιράν εμφανίζεται στο βίντεο να γιορτάζει, όπως λέει ο ίδιος, τα 48α γενέθλιά του, που ήταν στις 11 Απριλίου, ανάβοντας ένα κερί. Ισραηλινά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του. Ο Ομρί Μιράν απήχθη από το κιμπούτζ Ναχάλ Οζ όπου διέμενε, παρουσία της συζύγου του Λιχάι Μιράν-Λαβί και των δύο μικρών κοριτσιών τους, που αφέθηκαν ελεύθερες.

Στην αρχή του βίντεο, διακρίνεται να περπατάει μέσα σε ένα τούνελ, κατόπιν εμφανίζεται να κάθεται πάνω σε ένα στρώμα, σε έναν περιορισμένο χώρο, απευθύνοντας ένα μήνυμα στους διαδηλωτές στο Ισραήλ, που διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι όμηροι ζουν σε έναν μόνιμο φόβο για τους βομβαρδισμούς, σημειώνει ο ίδιος, απευθύνοντας έκκληση για μια ταχεία επίτευξη μιας συμφωνίας για την απελευθέρωσή τους. Σε άλλο σημείο του βίντεο ο Ομρί Μιράν λέει: «Νετανιάχου, Ντέρμερ, Σμότριχ, Μπεν-Γκβιρ, εξαιτίας σας έγινε η 7η Οκτωβρίου. Εξαιτίας σας είμαι εδώ. Εξαιτίας σας είμαστε όλοι εδώ».

Hamas releases new video of an Israeli hostage. pic.twitter.com/jd5wcB0OOP

— Clash Report (@clashreport) April 23, 2025