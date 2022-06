Μπόρις Τζόνσον: Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης – Παραμένει στη θέση του πρωθυπουργού της Βρετανίας

Ψήφο εμπιστοσύνης πήρε ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος παραμένει στη θέση του ως πρωθυπουργός της Βρετανίας, καθώς 211 ψήφισαν υπέρ έναντι 148 που τον καταψήφισαν.

211-148 for Boris Johnson – worse than Theresa May in 2018

— Henry Zeffman (@hzeffman) June 6, 2022