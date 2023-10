Μπάιντεν: Βέβαιος ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει τηρώντας τους κανόνες του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε «βέβαιος» ότι ο στρατός του Ισραήλ θα δράσει τηρώντας τους κανόνες του πολέμου στις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ χαρακτήρισε την ανάπτυξη επιπλέον στρατευμάτων των ΗΠΑ στην περιοχή απαραίτητη.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 λεπτά» του τηλεοπτικού δικτύου CBS, ο κ. Μπάιντεν είπε ακόμη πως πιστεύει ότι η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί εντελώς και πρέπει να βρεθεί δρόμος προς την ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης. Προειδοποίησε ότι η απειλή της τρομοκρατίας μεγεθύνεται για τη χώρα του εξαιτίας της αναταραχής στη Μέση Ανατολή.

Biden told 60 Minutes, the images of the Hamas terrorist attack reminded him of the Holocaust.

“The Jews have been subject to abuse, prejudice, and attempts to wipe them out for, oh, God, over a thousand years.” https://t.co/AWOssO2x47 pic.twitter.com/Gmy8u6WU3e

