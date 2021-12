Μπάιντεν-Πούτιν: Τι συζήτησαν στις δίωρες συνομιλίες τους

Δύο ώρες διήρκεσαν οι συνομιλίες ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS. Οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκαν, μέσω βιντεοδιάσκεψης, ολοκληρώθηκαν περίπου στις 19.10 ώρα Ελλάδος, αφού κράτησαν περισσότερο από δύο ώρες, μεταδίδει το πρακτορείο TASS.

Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω βιντεοδιάσκεψης, άρχισαν στις 17.08 ώρα Ελλάδος, με τον Ρώσο πρόεδρο να βρίσκεται στο Σότσι και τον Αμερικανό πρόεδρο στην Ουάσιγκτον.

Κατά την έναρξη των συνομιλιών οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χαιρετισμούς και ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα για μια συνάντηση διά ζώσης με τον Ρώσο πρόεδρο.

Presidential Greetings: Putin-Biden video call BEGINS

The online summit started with Joe Biden chuckling and saying he was regretful the two leaders didn’t meet at the most recent G20. Biden added he hoped they would meet face-to-face next time. pic.twitter.com/e1sGZetqMJ

— RT (@RT_com) December 7, 2021