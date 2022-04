Αζερμπαϊτζάν: Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Μπακού – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, προκαλώντας απροσδιόριστο αριθμό θυμάτων με διασώστες στο σημείο προσπαθούν να τους εντοπίσουν κάτω από τα συντρίμμια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στο δυστύχημα», ανέφερε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του.

Το υπουργείο είπε ότι «έλαβε πληροφορίες (σχετικά με) μια έκρηξη σε εγκαταστάσεις στην οδό Ταρλάν Αλιγιαρμπέγιοβ» στο Μπακού στις 03:00 ξημερώματα Κυριακής, τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας).

Ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης δεν διευκρινίστηκε, αλλά η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Φωτογραφίες που διασώστες δείχνουν να σκάβουν στα συντρίμμια του κτιρίου αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι κατασβήστηκε η φωτιά στο νυχτερινό κέντρο.

Violent explosion 💥 inside a Nightclub in the centre of Azerbaijan capital Baku. pic.twitter.com/OxaKOA2roR

— Manish Pangotra🇮🇳 (@ManishPangotra5) April 3, 2022