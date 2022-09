Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν: Τρεις Αρμένιοι σκοτώθηκαν σε νέες εχθροπραξίες στα σύνορα των δύο χωρών

Νέες εχθροπραξίες ξέσπασαν την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στα σύνορα Αρμενίας–Αζερμπαϊτζάν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις Αρμένιοι, όπως ανακοίνωσε το αρμένικο υπουργείο Άμυνας.

«Οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσαν επίθεση με όλμους και όπλα μεγάλου διαμετρήματος στο ανατολικό τμήμα των συνόρων μας», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας, συμπληρώνοντας ότι η επίθεση «είχε ως αποτέλεσμα τρεις θανάτους από την αρμενική πλευρά».

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι οι τρεις Αρμένιοι σκοτώθηκαν «σε επίθεση κατά της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της δημοκρατίας της Αρμενίας». «Η απόσυρση των στρατευμάτων του Αζερμπαϊτζάν και η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης παρατηρητών στα κατεχόμενα από το Αζερμπαϊτζάν εδάφη της Αρμενίας και στις παραμεθόριες περιοχές είναι απόλυτη αναγκαιότητα», τόνισε.

As a result of a new @Azerbaijani attack 3 Armenian soldiers have been killed today within the territory of @Armenia. This is an attack against Armenian independence, sovereignty and democracy. The Azerbaijani invasion must be condemned and stopped. #StandForArmenianDemocracy!

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 28, 2022