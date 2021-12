Απρόοπτο σε παράσταση στο Μπρόντγουεϊ – Ακυρώθηκε ενώ οι θεατές κάθονταν στις θέσεις τους

Η θεατρική παράσταση “Μουλέν Ρουζ! Το Μιούζικαλ” είναι το τελευταίο θύμα του κορονοϊού στο Μπρόντγουεϊ, καθώς ακυρώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Μάλιστα, οι θεατές κάθονταν ήδη στις θέσεις τους περιμένοντας να σηκωθεί η αυλαία τη στιγμή της ανακοίνωσης.

Η αιφνιδιαστική ακύρωση οφείλεται σε “θετικό αποτέλεσμα έπειτα από τεστ Covid σε άτομο μέσα στη θεατρική εταιρεία”, ανέφερε εκπρόσωπος στην Post.

Οι διοργανωτές θα ανακοινώσουν μελλοντικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων. Σειρά άλλων παραστάσεων ακυρώθηκαν αυτήν την εβδομάδα στο Μπρότνγουεϊ καθώς στη Νέα Υόρκη καταγράφεται μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, αλλά η απόφαση της ακύρωσής τους λαμβάνεται ενώ το κοινό ήδη έχει καθίσει στις θέσεις του, όπως έγινε και χθες βράδυ, με τους θεατές του μιούζικαλ να αιφνιδιάζονται, ενώ αμέσως ήρθαν μνήμες των πρώτων ημερών της πανδημίας.

Θεατής έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter: “Ουάουουουου. ο Μουλέν Ρουζ ακύρωσε την παράσταση απόψε, ενώ ήδη καθόμασταν στις θέσεις μας και ήταν ώρα να ξεκινήσει λόγω κρουσμάτων. Καλωσόρισες Μάρτη 2020…”.

Wowowow. Moulin Rouge just canceled the performance tonight while we were already sitting in our seats at curtain time due to positive Covid cases. Welcome back to March 2020…

— Mark Sanderlin (@marksanderlin) December 17, 2021