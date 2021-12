Αποσπάσματα από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του Michael Bublé – ΒΙΝΤΕΟ

Εχουμε ξαναπεί ότι ο Michael Bublé είναι ο πιο σημαντικός τραγουδιστής τύπου crooner της νέας γενιάς. Crooner, δηλαδή τραγουδιστής στην κατηγορία easy listening, όπως ήταν παλαιότερα οι Frank Sinatra, Tom Jones, Andy Williams, Engelbert Humperdinck κλπ.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Καναδός στην καταγωγή, με ξεχωριστή φωνή και ερμηνευτικές δυνατότητες, έχει ήδη πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Σήμερα μας παρουσίασε ένα μικρό medley (sneak peek) με αποσπάσματα από τον μεγάλο δίσκο που ετοιμάζεται να βγάλει μέσα στο 2022, έτσι για να πάρουμε μια γεύση.

Ο γενικός τίτλος του άλμπουμ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά ανάμεσα στα τραγούδια που θα συμπεριλαμβάνονται διαφαίνεται μία ωραία διασκευή στο κομμάτι του Barry White “You’re the First, the Last, My Everything” και ένα ωραίο ντουέτο στο υπέροχο κομμάτι που είχε κάνει επιτυχία το 1961 η Patsy Cline, το “Crazy”, μαζί με τον συνθέτη του, τον Willie Nelson.

Ακούγονται ωραίες, πλούσιες ενορχηστρώσεις με υπέροχα πνευστά. Αναμένουμε!

