Ανταλλαγή πυρών μέσα στη Λωρίδα της Γάζας – Οι φόβοι για επέκταση του πολέμου και οι απειλές στο Ιράν

Η επέκταση του πολέμου στην Μέση Ανατολή είναι ο μεγάλος φόβος της Ουάσινγκτον, αλλά και του Ισραήλ, με τους δύο συμμάχους να προειδοποιούν το Ιράν, ακόμα και εναντίον του επίθεση, καθώς στο Βόρειο Ισραήλ εντάθηκε η δράση της Χεζμπολάχ, την οποία υποστηρίζει η Τεχεράνη. Εντωμεταξύ στην Λωρίδα της Γάζας, ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε αναγνωριστική επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Επίσης, τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, δήλωσαν στο Reuters γιατροί και αυτόπτες μάρτυρες.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ ‘Οστιν προειδοποίησε σήμερα ότι οι ΗΠΑ “δεν θα διστάσουν να δράσουν” στρατιωτικά εναντίον οποιασδήποτε “οργάνωσης” ή “χώρας” που θα προσπαθήσει να διευρύνει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και να εκμεταλλευτεί αυτή την εξαιρετικά άσχημη κατάσταση”, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το Ιράν ή τη Χεζμπολάχ που το Ισραήλ κατηγόρησε σήμερα ότι “σύρουν τον Λίβανο στον πόλεμο”.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου για την ενίσχυση της στρατιωτικής του δύναμης στην περιοχή απέναντι στις πρόσφατες κλιμακώσεις από το Ιράν και τις συμμαχικές του δυνάμεις, ο ‘Οστιν δήλωσε στο δίκτυο ABC News απευθυνόμενος σε “αυτούς που φέρεται να επιδιώκουν τη διεύρυνση της σύγκρουσης: Η συμβουλή μας είναι ‘μην το κάνετε’. Διατηρούμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα και δεν θα διστάσουμε να ενεργήσουμε ανάλογα”.

“Στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε”, τόνισε ο υπουργός Άμυνας, “είναι η προοπτική μιας σημαντικής κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά των στρατευμάτων μας και των πολιτών μας στην περιοχή”.

“Για τους λόγους αυτούς, θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι τα στρατεύματά μας βρίσκονται σε καλή θέση, είναι προστατευμένα και ότι έχουμε την ικανότητα να απαντήσουμε”, σε περίπτωση που τα αμερικανικά συμφέροντα αποτελέσουν στόχο, προειδοποίησε ακόμα ο Όστιν.

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά την Γάζα και απόψε ζήτησε συγγνώμη, όταν διαπιστώθηκε ότι άρμα μάχης χτύπησε κατά λάθος αιγυπτιακή θέση στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Αν ο πόλεμος επεκταθεί, “έρχεται στην πίσω αυλή σας», προειδοποίησε το Ιράν και ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ. Όπως είπε: “Αν αυτός ο πόλεμος επεκταθεί, θα έρθει στην πίσω αυλή σας”.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ, ο Γκράχαμ είπε ότι αν χτυπήσει η Χεζμπολάχ το Βόρειο Ισραήλ, “Δεν θα υπάρξουν δύο μέτωπα, θα υπάρξουν τρία. Αν υπάρξει προσπάθεια να εξαπολυθεί η Χεζμπολάχ εναντίον του εβραϊκού κράτους για να το καταστρέψει, η προσοχή μας θα στραφεί στην Τεχεράνη”, είπε. Επίσης ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του Κογκρέσου βρέθηκε στο Ισραήλ “για να πει στο Ιράν ότι σας παρακολουθούμε”.

Τα σχόλια του Λόιντ Όστιν ήρθαν επειδή χτυπήθηκαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ και τη Συρία, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε πρόσφατα πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη. Σήμερα αυξήθηκαν και οι συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου. Όλα αυτά καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του κατά της Χαμάς στη Γάζα σε αντίποινα για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Οι αρχές του Ισραήλ ζήτησαν σήμερα να εκκενωθούν 14 κοινότητες του βόρειου τμήματος της χώρας, σύμφωνα με σημερινή κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας και του στρατού. Οι κοινότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, που έχει την έγκριση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, βρίσκονται κοντά στη μεθόριο με τη Συρία και τον Λίβανο.

Εξαιτίας των ενεργειών του Ιράν και των οργανώσεων τις οποίες υποστηρίζει, στην ευρύτερη περιοχή, η Ουάσιγκτον διαβλέπει δυναμική κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή», τόνισε ο επιεκφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ‘Αντονι Μπλίνκεν. Ταυτοχρόνως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε τον θάνατο ισραηλινο -αμερικανού εφέδρου στο νότιο Λίβανο, από πυρά της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ θα κάνει «το λάθος της ζωής της» αν ξεκινήσει πόλεμο με το Ισραήλ, δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιθεωρώντας τις ισραηλινές δυνάμεις στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στη μεθόριο με το Λίβανο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε κατά του ανοίγματος ενός δεύτερου πολεμικού μετώπου, δηλώνοντας ότι αν αυτό συμβεί, θα επιφέρει ισραηλινές επιδρομές ως αντίποινα με “ασύλληπτο” μέγεθος, που θα προκαλέσουν “καταστροφή” στο Λίβανο.

Το Ιράν που υποστηρίζει την Χεζμπολάχ, προειδοποίησε νωρίτερα ότι η κατάσταση μπορεί να τεθεί εκτός ελέγχου. «Η Χεζμπολάχ παρασύρει τον Λίβανο σε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν θα κερδίσει τίποτα, αλλά πρόκειται να χάσει πολλά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κονρίκους. «Η Χεζμπολάχ παίζει ένα πολύ, πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Κλιμακώνουν την κατάσταση. Βλέπουμε όλο και περισσότερες επιθέσεις κάθε μέρα. Είναι πραγματικά το λιβανικό κράτος διατεθειμένο να θέσει σε κίνδυνο ό,τι έχει απομείνει από την ευημερία και τη λιβανική κυριαρχία για χάρη των τρομοκρατών στη Γάζα;», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι διασυνοριακές επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο έξι ανδρών της Χεζμπολάχ και ενός μέλους της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ στον Λίβανο, ενώ τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, από αντιαρματικά πυρά της Χεζμπολάχ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν την κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε θα επισκεφθούν το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα. Το γραφείο του κ. Νετανιάχου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι δύο ηγέτες “θα φτάσουν τη Δευτέρα και την Τρίτη” και θα συναντηθούν μαζί του.

Η ανιχνευτική επιχείρηση

Σήμερα, ο Ισραηλινός στρατός βρέθηκε για ακόμα μια φορά αντιμέτωπος με τους ενόπλους της Χαμάς, όταν μονάδα του μπήκε στην Γάζα για ανιχνευτική επιχείρηση.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε στην τοπική αυτή επιδρομή των IDF στη Γάζα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων. Ένας άλλος στρατιώτης τραυματίστηκε “μέτρια” και δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν “ελαφρά”, όταν μια αντιαρματική ρουκέτα εκτοξεύτηκε εναντίον ενός άρματος μάχης και ενός οχήματος μηχανικού, δήλωσε ο Ντάνιελ Χαγκάρι.

Η επιδρομή αποσκοπούσε στον εντοπισμό αγνοουμένων και στην “ματαίωση τρομοκρατικών υποδομών”, δήλωσε ο κ. Χαγκάρι.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι μαχητές της Χαμάς συγκρούστηκαν με ισραηλινά στρατεύματα μέσα στη Γάζα, όπως είχαν αναφέρει οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς. Ηταν μία από τις πρώτες μάχες ανάμεσα στις δύο πλευρές στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας, από τη μέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το CNN, η Χαμάς υποστήριξε ότι οι μαχητές της κατέστρεψαν δύο ισραηλινές στρατιωτικές μπουλντόζες και ένα τανκ σε ενέδρα, αναγκάζοντας τα ισραηλινά στρατεύματα να υποχωρήσουν στο Ισραήλ χωρίς τα οχήματά τους.

«Οι στρατιώτες της σιωνιστικής δύναμης που έπεσαν στην ενέδρα του Χαν Γιουνίς άφησαν τα οχήματά τους και τράπηκαν σε φυγή ανατολικά του φράχτη πεζή», ανέφεραν οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αρχικά ανέφεραν μόνο ότι «πυροβολήθηκαν Ισραηλινοί στρατιώτες που επιχειρούσαν δυτικά του φράχτη ασφαλείας της Λωρίδας της Γάζας, στην περιοχή Κισουφίμ». «Ένα τανκ του Ισραηλινού Στρατού χτύπησε τον πυρήνα των τρομοκρατών που πυροβόλησε κατά των στρατιωτών», πρόσθεσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Το IDF επιβεβαίωσε τηλεφωνικά στο CNN ότι τα στρατεύματά του επιχειρούσαν εντός της Γάζας κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Σημειώνεται πως, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ισραηλινός Στρατός παραδέχτηκε ότι επιχειρεί εντός της Γάζας, μετά την τρομοκρατική επιδρομή της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου. Στις 13 Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι πραγματοποίησε επιδρομές εντός της Γάζας τις προηγούμενες 24 ώρες, αλλά δεν ανέφερε τι επιχειρήσεις είχαν πραγματοποιηθεί.

Click the thread to see where Hamas put their other rocket launchers👇 pic.twitter.com/BYyCKEwP0C

This @UN building sits directly across from a Hamas rocket launch site used to terrorize Israeli civilians.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (22/10) ότι ένα από τα άρματα μάχης του έπληξε “κατά λάθος” αιγυπτιακή θέση κοντά στα σύνορα μεταξύ των δυο χωρών. «Πριν από λίγο, ένα άρμα μάχης του ισραηλινού στρατού χτύπησε κατά λάθος αιγυπτιακή θέση κοντά στα σύνορα στον τομέα Κερέμ Σαλόμ», ανακοίνωσε ο στρατός. «Το περιστατικό ερευνάται και οι λεπτομέρειες είναι υπό εξέταση. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εκφράζουν λύπη σε σχέση με το περιστατικό», ανέφερε η ανακοίνωση του στρατού, χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία.

Ο αιγυπτιακός στρατός έκανε λόγο για “ελαφρά τραυματίες” στις τάξεις του, χωρίς να δώσει τον αριθμό τους, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για το “κατά λάθος” πλήγμα αιγυπτιακής θέσης.

“Κατά τη διάρκεια των μαχών που συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, ένας αιγυπτιακός πύργος ελέγχου χτυπήθηκε από τα θραύσματα οβίδας που εκτοξεύθηκε κατά λάθος από ισραηλινό άρμα μάχης, προκαλώντας ελαφρούς τραυματισμούς σε μέλη των δυνάμεων επιτήρησης των συνόρων”, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του στρατού. “Η ισραηλινή πλευρά εξέφρασε τη λύπη της αμέσως μετά το ακούσιο συμβάν, έρευνα είναι σε εξέλιξη”, πρόσθεσε.

Το Κερέμ Σαλόμ είναι σημείο διέλευσης για τα εμπορεύματα και βρίσκεται στο συνοριακό τρίγωνο μεταξύ του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας.

Βρίσκεται νότια του τερματικού σταθμού της Ράφας, μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας, μέσω του οποίου περνούν από χθες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό το παλαιστινιακό έδαφος. Η Γάζα τελεί υπό ισραηλινή πολιορκία, μετά την πολύνεκρη επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου σε ισραηλινό έδαφος.

Τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσαν ότι το ισραηλινό χτύπημα “δεν διαταράσσει τη διέλευση της βοήθειας”.

The IDF & ISA just conducted an aerial strike on a Hamas and Islamic Jihad terrorist compound in the Al-Ansar Mosque in Jenin.

Recent IDF intel revealed that the Mosque was used as a command center to plan and execute terrorist attacks against civilians. pic.twitter.com/gQfyv6wUAV

