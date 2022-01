Ανείπωτη τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 19 νεκροί από φωτιά σε κτίριο – Ανάμεσά τους και παιδιά

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη, όπου τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, ανάμεσά τους και εννέα παιδιά, όταν ξέσπασε φωτιά σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο Μπρονξ.

Περίπου 200 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί το μεσημέρι, τοπική ώρα, για να κατασβέσουν την τεράστια πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τον τρίτο όροφο του κτιρίου που συνολικά έχει 19 ορόφους, λίγο πριν από τις 11:00, τοπική ώρα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης Ντάνιελ Νίγκρο δήλωσε ότι 32 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνολικά οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 63. Ο Νίγκρο πρόσθεσε ότι αναμένει «πολλά θύματα», ενώ εξήγησε ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και παιδιά.

Στις εικόνες που κυκλοφορούν σε social media φαίνονται τεράστιες φλόγες και πυκνός καπνός να βγαίνουν από ένα παράθυρο του πολυώροφου κτιρίου.



«Θα είναι μια από τις χειρότερες πυρκαγιές που έχουμε δει ποτέ στη σύγχρονη εποχή στην πόλη της Νέας Υόρκης. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 19 νεκροί, καθώς και πολλοί τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνολικά περισσότεροι από 63 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, ο οποίος έχει μεταβεί στο σημείο της τραγωδίας.

Οι πυροσβέστες έφτασαν στο κτίριο τρία λεπτά από τη στιγμή που σήμανε συναγερμός και είδαν τις φλόγες στον διάδρομο.



«Θύματα εντοπίστηκαν σε κάθε όροφο στο κλιμακοστάσιο», σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής, καθώς ο καπνός εξαπλωνόταν προς τους ψηλότερους ορόφους.

Ο Νίγκρο ανέφερε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλο το κτίριο πιθανόν διότι ήταν ανοικτή η πόρτα του διαμερίσματος από όπου ξεκίνησε.

Αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Παράλληλα έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, αν και ο Νίγκρο σχολίασε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι ύποπτο.

«Η προηγούμενη φορά που ζήσαμε μια αντίστοιχα φρικτή απώλεια ζωών ήταν σε μια πυρκαγιά πριν περισσότερα από 30 χρόνια, πάλι εδώ στο Μπρονξ», εξήγησε ο ίδιος.

Ο Νίγκρο αναφερόταν στην πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο Happy Land το 1990, η οποία κόστισε τη ζωή σε 87 ανθρώπους. Τότε ένας άνδρας οργισμένος που τον εγκατέλειψε η φίλη του, η οποία εργαζόταν στο κλαμπ αυτό, πυρπόλησε το κτίριο έπειτα από καυγά που είχε μαζί της.

