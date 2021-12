Android: Αυτές είναι οι νέες λειτουργίες που ανακοίνωσε η Google

Δέκα νέες λειτουργίες για συσκευές Android ανακοίνωσε η Google. Οι νέες αυτές λειτουργίες θα προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες.

Το σημαντικό για τις νέες λειτουργίες είναι ότι δεν εξαρτιόνται από τον εκάστοτε κατασκευαστή, καθώς η Google θα τις ενεργοποιήσει απευθείας.

New features are coming to #Android. Check out the full list:

🔑 Digital car key

😀 Emoji Kitchen

🔔 Family Bell

🤳 Memories in Google Photos

📱 New widgets

🔐 Permissions auto-reset

Learn more: https://t.co/4L8dADumPH pic.twitter.com/DSGlKZEbfc

— Android (@Android) December 1, 2021