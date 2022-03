Αναφορές για νεκρό Ρώσο υποστράτηγο εν μέσω σκληρών μαχών στην Ουκρανία

Ένας κορυφαίος Ρώσος στρατηγός φέρεται να σκοτώθηκε εν μέσω σκληρών μαχών στην Ουκρανία, γεγονός που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πλήγμα στη ρωσική εισβολή. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από συνάδελφό του, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Πρόκειται για τον υποστράτηγο Andrey Sukhovetsky, ο οποίος ήταν ο αναπληρωτής διοικητής της 41ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων της Κεντρικής Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας, ο οποίος και πέθανε χθες Πέμπτη όσο οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις απέκρουαν τη ρωσική επίθεση.

Την είδηση της απώλειάς του ανακοίνωσε μέσω social media ο συνάδελφός του Sergey Chipilyov, ανάρτηση την οποία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων NEXTA στο Twitter.

#Russian major general Andrei Sukhovetskiy has been killed in #Ukraine. pic.twitter.com/woTZkdX4y0

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022