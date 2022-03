Ουκρανία: Νεκροί και τραυματίες έπειτα από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Τσέρνιγιβ – “Υπάρχουν μόνο σχολεία και νοσοκομείο”

Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Τσέρνιγιβ της Ουκρανίας, την Πέμπτη, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Τσάους, με αποτέλεσμα τουλάχιστον εννέα άνθρωποι να σκοτωθούν και τέσσερις να τραυματιστούν, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε ανάρτησή του, ο κυβερνήτης του Τσέρνιγιβ επισημαίνει: “Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προς το παρόν υπάρχουν εννέα νεκροί και τέσσερις τραυματίες”.

Η Kyiv Independent αναφέρει ότι στην κοντινή περιοχή υπήρχαν πολλά σχολεία, νηπιαγωγεία και ένα νοσοκομείο. “Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν κτίρια κατοικιών στο κέντρο του Τσέρνιγιβ”.

Σύμφωνα με τις δυνάμεις της Βόρειας Εδαφικής Άμυνας, δεν υπάρχει στρατιωτική υποδομή στην κοντινή περιοχή, μόνο αρκετά σχολεία, νηπιαγωγεία και ένα νοσοκομείο, επισημαίνει η Kyiv Independent.

⚡️Russian forces strike at residential buildings in central Chernihiv.

According to the Northern Territorial Defense Forces, there is no military infrastructure in the nearby area, only several schools, kindergartens, and a hospital.

Photo: Northern Territorial Defense Forces. pic.twitter.com/Dm8edPWwlA

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022