Αμερικανικές εκλογές 2024: Οι αναρτήσεις των δύο αντιπάλων για την ψηφοφορία – «Όταν ψηφίζουμε κερδίζουμε»

Οι αναποφάσιστοι είναι ο στόχος των δύο μονομάχων στις αμερικανικές εκλογές 2024 τα τελευταία 24ωρα καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις τρέχουν στήθος με στήθος σε αυτή την απρόβλεπτη κούρσα που θα οδηγήσει έναν εκ των δύο στον Λευκό Οίκο.

Αλλά καθώς η προεκλογική εκστρατεία δεν μπορεί να δείξει με σαφήνεια ποιος θα είναι ο νικητής, τα επιτελεία των δύο μονομάχων συνειδητοποιούν ότι η δεξαμενή των αναποφάσιστων ψηφοφόρων είναι μάλλον μικρή. Οπότε αποφάσισαν να την διευρύνουν.

Σκέφτηκαν λοιπόν ότι πρέπει οι δύο υποψήφιοι πρόεδροι να κινητοποιήσουν όχι μόνον αυτούς που δεν έχουν αποφασίσει ποιον εκ των δύο θα ψηφίσουν, αλλά, πολύ περισσότερο, αυτούς που δεν έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν.

Ακόμα και αυτούς που μπορεί να αποφάσισαν να ψηφίσουν, αλλά για κάποιον λόγο βαρέθηκαν και άλλαξαν γνώμη. «Μείνετε στην σειρά» είναι το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στο Χ, καθώς όσο περνούν οι ώρες τόσο μεγαλώνουν οι ουρές στα εκλογικά τμήματα.

«Είναι πλέον επίσημα ημέρα εκλογών! Αυτή θα είναι η πιο σημαντική ημέρα στην αμερικανική ιστορία.

Ο ενθουσιασμός των ψηφοφόρων είναι στα ύψη επειδή οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν την Αμερική Μεγάλη Ξανά. Αυτό σημαίνει ότι οι ουρές θα είναι μεγάλες!

Σας χρειάζομαι για να δώσετε την ψήφο σας, ανεξάρτητα από το πόση ώρα θα χρειαστεί. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ!

Οι Ριζοσπάστες Κομμουνιστές Δημοκράτες θέλουν να τα μαζέψετε και να πάτε σπίτι σας.

Μαζί, θα έχουμε μια τεράστια νίκη και θα κάνουμε την ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ», γράφει ο πρώην πρόεδρος στο μήνυμά του στο Χ.

