Αμερικανικές εκλογές 2024: Κάμαλα Χάρις – Ντόναλντ Τραμπ: Οι διαφορετικές και ασυμβίβαστες όψεις των ΗΠΑ

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ψηφίζουν σήμερα για να αποφασίσουν ποια/ποιος, θα είναι η νέα/ο νέος Πρόεδρος στη χώρα, ενώ οι αμερικανικές εκλογές 2024 διεξάγονται σε τεταμένο κλίμα, με ιστορικά διακυβεύματα για τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Από την Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες, από τις μεσοδυτικές Πολιτείες μέχρι τις ακτές της Φλόριντα, μεγάλες ουρές ψηφοφόρων έχουν σχηματιστεί στα πεζοδρόμια αυτήν την ιστορική ημέρα.

Σε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Δημοκρατική αντιπρόεδρος, Κάμαλα Χάρις, που μπορεί να γίνει η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της μεγαλύτερης δύναμης παγκοσμίως, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες «να ανοίξουν το επόμενο κεφάλαιο της μεγαλύτερης ιστορίας που έχει ποτέ ειπωθεί».

«Ψηφίζουμε, διότι αγαπάμε τη χώρα μας και πιστεύουμε στις υποσχέσεις της Αμερικής», έγραψε η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος. Επιπλέον, έγραψε σήμερα στον λογαριασμό της στο Χ, απευθυνόμενη στους πολίτες ότι «σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία σας να προκαλέσετε έναν αντίκτυπο σε αυτές τις εκλογές».

Election Day is here. Today, we vote because we love our country and we believe in the promise of America.

Make your voice heard: https://t.co/VbrfuqVy9P

