Δύσκολοι καιροί για… πρίγκιπες – Γιατί η νίκη του Τραμπ μπορεί να οδηγήσει τον Χάρι εκτός ΗΠΑ

Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις Αμερικανικές εκλογές 2024 φαίνεται να κάνει τον Πρίγκιπα Χάρι ιδιαίτερα ανήσυχο. Κι αυτό, γιατί σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα είναι πολύ πιθανό να τεθεί υπό αμφισβήτηση η βίζα του στις ΗΠΑ και να απελαθεί.

Συγκεκριμένα, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δεσμευτεί μέσα στο 2024, ότι εάν κι εφόσον εκλεγεί στη θέση του Προέδρου θα φροντίσει για την απέλαση του Χάρι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει σε μια προεκλογική του ομιλία το περασμένο διάστημα ότι σε περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος θα φροντίσει ο πρίγκιπας Χάρι να απελαθεί από τη χώρα καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την άδεια παραμονής που παραχωρείται σε ξένους υπηκόους.

Τις δηλώσεις αυτές, ο Τραμπ τις είχε στηρίξει σε μια καταγγελία που είχε κάνει το Heritage Foundation το οποίο αμφισβήτησε τη βίζα του Δούκα του Σάσσεξ στο δικαστήριο αφού ο Χάρι παραδέχτηκε στο βιβλίο του ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών στο παρελθόν, όπως κοκαΐνη, μαριχουάνα και ψυχεδελικά μανιτάρια.

The Heritage Foundation, a right-wing think-tank run by No. 1 Harry fan, Nile Gardiner, has brought a lawsuit to have Harry evicted from the US because he admitted to taking drugs in his youth… These people are incorrectly wired. pic.twitter.com/viVE6oo8lm

— KitKat (@SylvesteKat) February 27, 2024