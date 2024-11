Αμερικανικές εκλογές 2024: Διαφήμιση των Δημοκρατικών για τις γυναίκες ψηφοφόρους δημιουργεί αντιδράσεις στους Ρεπουμπλικανούς… συζύγους

Μια πολιτική διαφήμιση, που υπενθύμισε -όχι και τόσο αυτονόητο- στις γυναίκες ψηφοφόρους ότι μπορούν να ψηφίσουν την Κάμαλα Χάρις, χωρίς να ενημερώσουν τους συζύγους τους, εξόργισε τους συντηρητικούς αναζωπυρώνοντας την έντονη αντιπαράθεση γύρω από το ρόλο των φύλων στις φετινές προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Στο βίντεο, η ηθοποιός Τζούλια Ρόμπερτς αφηγείται, με μια σαφή αναφορά στις μάχες για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα: «Στο μόνο μέρος στην Αμερική όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα επιλογής, μπορείτε να ψηφίσετε όπως θέλετε και κανείς δεν θα το μάθει».

Το διαφημιστικό των 30 δευτερολέπτων, που δημιούργησε η μη κερδοσκοπική οργάνωση Vote Common Good υπέρ της Χάρις, δείχνει μια γυναίκα που εισέρχεται στο εκλογικό κέντρο με τον σύζυγό της, και όταν μένει μόνη της στην κάλπη, χαμογελά διακριτικά σε μια άλλη γυναίκα, πριν ψηφίσει τη Χάρις.

Κατά την έξοδό της, ο σύζυγός της την ρωτάει: «Έκανες τη σωστή επιλογή;», και εκείνη απαντά με ένα πλατύ χαμόγελο: «Βεβαίως, αγάπη μου», ενώ φορά ένα καπέλο με την αμερικανική σημαία.

Το σλόγκαν που κλείνει την καμπάνια λέει: «Ό,τι συμβαίνει στην κάλπη, μένει στην κάλπη. Ψήφισε Χάρις-Γουόλτζ».

Η συντηρητική πλευρά, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, αντέδρασε έντονα. Σε συνέντευξη στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε: «Απογοητεύτηκα τόσο από την Τζούλια Ρόμπερτς. Θα το μετανιώσει και θα το δει ως ντροπή».

Επίσης, χαρακτήρισε το σενάριο «γελοίο» λέγοντας ότι «είναι αδιανόητο μια γυναίκα να μην πει στον άντρα της τι ψήφισε. Ακόμα και σε μια κακή σχέση, θα το πεις στον σύζυγό σου».

Ο παρουσιαστής Τζέσι Γουότερς του Fox News δήλωσε ότι αν η γυναίκα του έκανε το ίδιο με την πρωταγωνίστρια της διαφήμισης, αυτό θα ισοδυναμούσε με «απιστία».

Ο συντηρητικός παρουσιαστής Τσάρλι Κερκ αποκάλεσε το βίντεο «αηδιαστικό» και επέκρινε την ηρωίδα για το ότι «είπε ψέματα στον σύζυγό της, που προφανώς κάνει τα πάντα για να της προσφέρει μια καλή ζωή».

Η Τζέιμ Φράνκλιν, συνιδρυτής του Conservateur, ενός μέσου που έχει ως target group συντηρητικές γυναίκες, δήλωσε ότι το βίντεο «είναι προσβλητικό, διχαστικό και προσβάλει την εμπιστοσύνη στο γάμο». Σύμφωνα με την ίδια, το διαφημιστικό ήταν απογοητευτικό καθώς «η ενότητα και η εμπιστοσύνη στο γάμο είναι θεμελιώδη».

Ο Νταγκ Πάτζιτ, επικεφαλής του Vote Common Good και πάστορας, δήλωσε ότι το διαφημιστικό απευθυνόταν σε ηλικίες 40 και άνω. Παρόλο που η οργάνωση δεν είχε επαρκή κονδύλια για τηλεοπτική προβολή, το βίντεο είχε τεράστια ανταπόκριση, με πάνω από 50 εκατομμύρια προβολές στα social media.

Οι συντηρητικοί υποστήριξαν ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι αποτέλεσμα πίεσης των ΜΜΕ και των διασημοτήτων προς τις γυναίκες να ψηφίσουν υπέρ των Δημοκρατικών, με την επιχειρηματία Ιζαμπέλ Ρεντφιλντ να κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι προωθούν αυτή την τάση. Παρόλο που κάποιες γυναίκες δεν αποκαλύπτουν τις πολιτικές τους προτιμήσεις στους συζύγους τους, η Τζιλ Νας από το «Women for Harris-Walz» δήλωσε πως υπάρχουν γυναίκες που φοβούνται να εκδηλωθούν υπέρ των Δημοκρατικών λόγω πιέσεων από τους συζύγους τους.

Σημειώματα που υπενθυμίζουν ότι «Η ψήφος είναι προσωπική» εμφανίστηκαν σε κοινόχρηστους χώρους, όπως τουαλέτες, και σε κουτιά ταμπόν, προσκαλώντας τις γυναίκες να ψηφίσουν υπέρ των δικαιωμάτων τους. «Ψηφίστε για τα δικαιώματα των γυναικών» έγραφε ένα σημείωμα.

This campaign of posting post-it notes in women’s bathrooms reminding them American elections have been secret-ballot for 240 years is vital, because after every election, about 100,000 American men beat or kill their wives for voting the wrong way. pic.twitter.com/kNKqKdxH8N

— Andrew Hammel (@AndrewHammel1) November 3, 2024