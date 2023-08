Αλεξάντρα Πολ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο η πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ – Σώθηκε από θαύμα το μωρό της

Η πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, Αλεξάντρα Πολ, η οποία είχε αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2014 του Σότσι, σκοτώθηκε σε φρικτό τροχαίο που σημειώθηκε στον Καναδά.

Από το τροχαίο, που προκλήθηκε από ένα φορτηγό που παρέσυρε επτά οχήματα, σκοτώθηκε η Αλεξάντρα Πολ και τραυματίστηκαν ακόμη τρείς άνθρωποι. Το φορτηγό φέρεται να μην κατάφερε να επιβραδύνει εγκαίρως και έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα, σύμφωνα με το The Canadian Press.

Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της πρωταθλήτριας του καλλιτεχνικού πατινάζ βρισκόταν ο 10 μηνών γιος της, ο οποίος σώθηκε από θαύμα. Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο χωρίς να έχει υποστεί κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

It is with a heavy heart that Skate Canada announces the sudden passing of a cherished member of our skating community, Alexandra Paul.

Our thoughts are with Alexandra's family, friends, and everyone who was fortunate enough to know her 🙏 https://t.co/odyqnPVCSW

— Skate Canada / Patinage Canada (@SkateCanada) August 26, 2023