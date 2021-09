Άλμπερτ Μπουρλά: Η εκτίμησή του για το πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα

Επιστροφή στην κανονικότητα τον επόμενο χρόνο, προέβλεψε ο Άλμπερτ Μπουρλά, ο οποίος ωστόσο προειδοποίησε ότι διάφορες μεταλλάξεις του κορονοϊού, όπως αυτή της πιο μεταδοτικής “Δέλτα” θα συνεχίσουν να εμφανίζονται σε όλον τον πλανήτη.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις και εκτιμήσεις ότι η πανδημία θα τελειώσει σε έναν χρόνο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer ανέφερε χαρακτηριστικά ότι “συμφωνώ πως εντός ενός έτους θα είναι εφικτό να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς ζωής”.

Ο Μπουρλά πρόσθεσε ότι “δεν πιστεύω ότι αυτό σημαίνει ότι διάφορες μεταλλάξεις δεν θα συνεχίσουν να εμφανίζονται και δεν πιστεύω ότι αυτό σημαίνει πως θα μπορούμε να ζούμε χωρίς εμβολιασμούς”.

