Αλαμπάμα: Επτά νεκροί σε δύο επεισόδια με πυροβολισμούς – Ένα 5χρονο παιδί ανάμεσα στα θύματα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπέρμιγχαμ αργά το Σάββατο, ενώ νωρίτερα από πυροβολισμούς έξω από σπίτι στην πόλη σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό παιδί, ανακοίνωσαν οι αρχές της Αλαμπάμα.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ σε μια αναφορά για πολλούς ανθρώπους που πυροβολήθηκαν έξω από ένα νυχτερινό κέντρο, δήλωσε ο αξιωματικός του αστυνομικού τμήματος του Μπέρμιγχαμ Τρούμαν Φιτζέραλντ σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μπέρμιγχαμ διαπίστωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου σε πεζοδρόμιο κοντά στο νυχτερινό κέντρο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν μέσα στο κλαμπ, δήλωσε ο Φιτζέραλντ.

Ένας δεύτερος άνδρας ανακηρύχθηκε νεκρός στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ, όπου τουλάχιστον εννέα ακόμη θύματα νοσηλεύονταν για τραύματα από πυροβολισμούς, είπε. Τα θύματα μεταφέρθηκαν από το ιατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ ή ταξίδεψαν στο νοσοκομείο μόνα τους, δήλωσε ο Φιτζέραλντ.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος πυροβόλησε μέσα στο νυχτερινό κέντρο από το δρόμο. Οι ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου βοηθούσαν την αστυνομία του Μπέρμιγχαμ στην έρευνα.

Ξεχωριστά, η αστυνομία ανταποκρίθηκε γύρω στις 5:20 μ.μ. σε μια αναφορά για τροχαίο ατύχημα στο Μπέρμιγχαμ. Η αστυνομία βρήκε ένα αυτοκίνητο που φαινόταν να έχει πυροβοληθεί και βρισκόταν στην μπροστινή αυλή ενός σπιτιού, δήλωσε ο Φιτζέραλντ.

Μέσα στο όχημα βρίσκονταν ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα μικρό αγόρι που πιστεύεται ότι ήταν μόλις 5 ετών και είχαν υποστεί τραύματα από πυροβολισμούς. Η Πυροσβεστική και η Διάσωση του Μπέρμιγχαμ διαπίστωσαν τον θάνατο και των τριών επί τόπου, είπε. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ήταν θύματα “στοχευμένων πυροβολισμών” πριν ο ύποπτος διαφύγει με όχημα.

Ο δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ Ράνταλ Γούντφιν δήλωσε την Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι προτεραιότητα των αρχών να βρουν τους ανθρώπους “που διέπραξαν αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις“. “Χρειαζόμαστε ταχεία δικαιοσύνη για τα θύματα και τις οικογένειές τους“, δήλωσε ο Γούντφιν.

