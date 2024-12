Ακτή Ελεφαντοστού: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τη σύγκρουση δύο λεωφορείων

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο λεωφορείων την Παρασκευή (6/12) στο δυτικό τμήμα της Ακτής Ελεφαντοστού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της αφρικανικής χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον οδικό άξονα Νταλοά-Ισιά, «προκαλώντας τον θάνατο 26 ανθρώπων – εκ των οποίων δέκα απανθρακώθηκαν – και τον τραυματισμό 28 άλλων», σύμφωνα με την ενημέρωση.

