Άιλα: Συγκλονίζει η ιστορία της μικρής σκυλίτσας – Σώθηκε σε άθλια κατάσταση κι έγινε… αγνώριστη

Ένα συγκλονιστικά συγκινητικό βίντεο δημοσίευσε η φιλοζωική οργάνωση «Little Steps Matter», το οποίο δείχνει, το πως η αγάπη μπορεί να κάνει θαύματα.

Η Άιλα, ένα κουτάβι 2,5 μηνών, βρέθηκε σε άθλια κατάσταση, από την φιλοζωική οργάνωση “Little Steps Matter” στο Μπαλί, στις αρχές Δεκεμβρίου. Με την αγάπη και την φροντίδα της οργάνωσης, λίγους μόλις μήνες μετά, το γλυκό σκυλάκι έχει θεραπευτεί και βρίσκεται μαζί με την νέα της οικογένεια, τον Ντάνιελ και τον Τζόναθαν.

When Ayla was found at 2.5 months old, she had a deformity in her legs, forcing her to crawl and scrape her legs on the ground. With a little love, she completely transformed. pic.twitter.com/Kggrmld9Un

— CBS News (@CBSNews) April 18, 2023