Άγρια δολοφονία στη Νέα Υόρκη: Τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου σε σταθμό του μετρό – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο με τη δολοφονία ενός άνδρα σε σταθμό του μετρό, στο Μπρονξ, στη Νέα Υόρκη.

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης και ο 38χρονος άνδρας που μαχαιρώθηκε, υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία λίγο νωρίτερα, δείχνει το θύμα και τον δράστη—ο οποίος ήταν μαυροντυμένος— να τσακώνονται στην αποβάθρα, ενώ το τρένο βρισκόταν ακόμα στον σταθμό.

Το θύμα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη και το στήθος, σύμφωνα με την αστυνομία, που κάνει λόγο για απρόκλητη επίθεση. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο St. Barnabas. Η κατάσταση της υγείας του ήταν σοβαρή, αλλά σταθερή, ωστόσο ξαφνικά παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και κατέληξε.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

🚨WANTED for ASSAULT: Know this guy? On 10/6/22 at 8:30 PM, inside the 176 St. subway station in the Bronx, a 38-year-old man was stabbed multiple times in the chest & back by this man in an unprovoked attack. Any info call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/CeXr9d33CF

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 7, 2022