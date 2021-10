Αυτό είναι το παλαιότερο τραγούδι που ερμήνευσε ο Elvis Presley

Το παλαιότερο τραγούδι που ηχογράφησε ποτέ ο Elvis Presley ήταν το “I’ll Take You Home Again, Kathleen”, το οποίο επανακυκλοφόρησε πρόσφατα.

Πρόκειται για ένα δημοφιλές κομμάτι που είχε γράψει το 1875 ο Thomas Payne Westendorf. Πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν μια παλιά ιρλανδική μπαλάντα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Το τραγούδι είναι βασισμένο στο έργο του Felix Mendelssohn “Violin Concerto in E Flat Minor Opus 64 Second Movement”.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Westendorf γεννήθηκε στην Virginia από Γερμανούς γονείς και έτσι είχε την κλασική παιδεία για γράψει το κομμάτι αυτό.

Ο Elvis Presley είχε βγάλει την δική του εκτέλεση στο “I’ll Take You Home Again, Kathleen”, καθώς συνόδευε ο ίδιος τον εαυτόν του στο πιάνο, με το άλμπουμ που είχε για γενικό τίτλο απλώς το μικρό του όνομα “Elvis” του 1973, δίσκο που τον αποκαλούσαν και ως “The Fool album”.

Επίσης εμφανίζεται να προβάρει το κομμάτι στο ντοκιμαντέρ του 1981 “This Is Elvis”, από πλάνα που είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί στην ταινία του “That’s the Way It Is” του 1970.

Ακούγεται επίσης να τραγουδάει το τραγούδι και σε ένα medley, το λεγόμενο “Bad Neuheim Medley”, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στη Γερμανία. Ηχογράφηση που συμπεριλήφθει στην συλλογή “Platinum: A Life In Music” του 1997.

Το τραγούδι αυτό το είχε ηχογραφήσει και ο Johnny Cash, στο “The Johnny Cash Show” το 1971, καθώς και ο Bing Crosby με την ορχήστρα του John Scott Trotter το 1945.