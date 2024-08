Αυστρία: Καταρρακτώδεις βροχές βυθίζουν τμήματα της Βιέννης κάτω από το νερό – ΒΙΝΤΕΟ

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν περιοχές των αυστριακών Άλπεων και προκάλεσαν πλημμύρες σε τμήματα της Βιέννης το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε διάφορα μέρη της χώρας και δημιουργώντας προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις, όπως ανέφεραν οι αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Χείμαρροι λάσπης παρέσυραν αυτοκίνητα στο χιονοδρομικό κέντρο Σεντ Άντον στη δυτική Αυστρία, σύμφωνα με πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια στιγμή ρεκόρ βροχής σημειώθηκε σε περιοχές της Βιέννης στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε η δημόσια τηλεόραση ORF.

Μια γυναίκα βρέθηκε κάτω από ένα λεωφορείο όταν παρασύρθηκε από το νερό στην περιοχή Ντέμπλινγκ στο βόρειο τμήμα της πόλης χθες, Σάββατο, σύμφωνα με την ORF. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε.

Η πυροσβεστική υπηρεσία στην πρωτεύουσα έλαβε τουλάχιστον 450 κλήσεις το Σάββατο καθώς η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος και προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές, σύμφωνα πάντα με τη δημόσια τηλεόραση.

Austria 🇦🇹 is battling with heavy rains and flash floods. The capital city #Vienna was particularly hard affected from yesterday thunderstorms ⛈️ #Wienpic.twitter.com/ISNdtkYQIe

— beernews24 (@beernews24) August 18, 2024