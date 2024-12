Αυστρία: Επιδοτεί με 1000 ευρώ την επιστροφή των Σύρων προσφύγων στην χώρα τους – Ο λόγος που αποφάσισε να πληρώσει

Η κυβέρνηση στην Αυστρία ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει σε Σύρους πρόσφυγες «μπόνους επιστροφής» ύψους 1.000 ευρώ για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Ο συντηρητικός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ αντέδρασε με ταχύτατους ρυθμούς στην ανατροπή Άσαντ την Κυριακή, ανακοινώνοντας την ίδια μέρα ότι η κατάσταση ασφαλείας στη Συρία θα πρέπει να επανεκτιμηθεί ώστε να επιτραπεί η απέλαση Σύρων προσφύγων. Η απέλαση ανθρώπων παρά τη θέλησή τους δεν είναι δυνατή μέχρι να καταστεί πιο σαφές προς ποια κατεύθυνση κινείται η Συρία.

Επί του παρόντος, η κυβέρνηση της Αυστρίας έχει τονίσει ότι θα εστιάσει σε εθελοντικές απελάσεις. Επίσης, έχει σταματήσει να εξετάζει αιτήσεις ασύλου Σύρων, όπως έχουν κάνει και περισσότερες από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως πολλές συντηρητικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, και η αυστριακή, του Νεχάμερ δέχεται πιέσεις από την ακροδεξιά, με τα δύο κόμματα να δείχνουν συχνά να προσπαθούν να ανταγωνίζεται το ένα το άλλο πιο είναι πιο σκληρό ως προς τη μεταναστευτική πολιτική.

Οι Σύροι είναι η μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα αιτούντων άσυλο στην Αυστρία. Επειδή δεν είναι σαφές αν είναι ασφαλής η κατάσταση στην Συρία, οι πρόσφυγες δεν μπορούν να απελαθούν. Όποιος όμως θελήσει από μόνος του να επιστρέψει θα έχει κρατική υποστήριξε σε χρήμα.

“Η Αυστρία θα υποστηρίξει τους Σύρους που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ένα μπόνους επιστροφής 1.000 ευρώ. Η χώρα χρειάζεται τώρα τους πολίτες της για να ανοικοδομηθεί”, δήλωσε ο καγκελάριος σε μια ανάρτηση στο X, γραμμένη στα αγγλικά.

Austria will support Syrians, who wish to return to their home country, with a return bonus of 1,000 Euro. The country now needs its citizens in order to be rebuilt. Ongoing asylum procedures for Syrian citizens in Austria will continue to be suspended.

