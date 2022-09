Αυστραλία: Νεκρός ο θρύλος του σερφ Κρις Ντέιβιντσον

Ο γνωστός σέρφερ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ενός καβγά έξω από μια παμπ στη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με την αστυνομία που κλήθηκε το Σάββατο το βράδυ στο Sportsmans Way στο South West Rocks. ο 45χρονος θρύλος του σερφ Κρις Ντέιβιντσον δέχθηκε μια γροθιά στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο.

The World Surf League, and the surfing community at large, are saddened to learn that former CT surfer Chris Davidson, of Narrabeen, Australia tragically passed away on Saturday. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/pBHPSD77nF

— World Surf League (@wsl) September 25, 2022