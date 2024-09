Αυστραλία: Άγνωστος έριξε καυτό καφέ σε βρέφος – Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον δράστη

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για έναν άνδρα που κατηγορείται ότι τραυμάτισε σοβαρά ένα μωρό, ρίχνοντας πάνω του καυτό καφέ σε ένα πάρκο.

Ο 33χρονος ύποπτος έφυγε από τη χώρα μερικές ημέρες μετά την επίθεση, δήλωσε ο Πολ Ντάλτον της αστυνομίας της πολιτείας Κουίνσλαντ στη βορειοανατολική Αυστραλία. Πρόκειται για «το πιο δειλό έγκλημα» που έχει δει στη διάρκεια της αρκετών δεκαετιών σταδιοδρομίας του στην αστυνομία, σημείωσε.

Το βρέφος βρισκόταν μεταξύ των παρευρισκομένων σε οικογενειακό πικνίκ στα τέλη Αυγούστου σε πάρκο του Μπρίσμπεϊν, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας, όταν ο άνδρας, περιπλανώμενος εργάτης, του έχυσε καυτό καφέ στο πρόσωπο και το σώμα.

Το μωρό «υπέστη σοβαρά εγκαύματα» και υπεβλήθη σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Η αστυνομία αγνοεί παντελώς τα κίνητρα του δράστη. Ο καταζητούμενος δεν ήταν γνωστός στην οικογένεια και θεωρείται ύποπτος για εκούσια πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών, κατηγορία για την οποία μπορεί να του επιβληθεί ισόβια κάθειρξη.



Ο Πολ Ντάλντον βεβαίωσε ότι η αστυνομία είναι «αποφασισμένη» να συλλάβει το άτομο αυτό.

Είμαστε «απολύτως αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιστρέψει εδώ αυτό το άτομο και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», σημείωσε.

