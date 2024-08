Αφγανιστάν: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες σε βομβιστική ενέργεια στην Καμπούλ – BINTEO

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι έντεκα τραυματίστηκαν χθες Κυριακή, όταν εξερράγη βόμβα τοποθετημένη σε μικρό λεωφορείο, σε κατά πλειονότητα σιιτική συνοικία της Καμπούλ, της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε η αστυνομία το βράδυ.

«Εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί σε μίνι-μπας στη συνοικία Νταστ-ι-Μπαρτσί είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι και να σκοτωθεί (άλλος) ένας», ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χαλίντ Ζαντράν με δελτίο Τύπου.

Δεν είχε υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια περίπου τρεις ώρες μετά την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε περί τις 16:00 (τοπική ώρα· 14:30 ώρα Ελλάδας). Η αστυνομία διενεργεί έρευνα.

Στη συνοικία Νταστ-ι-Μπαρτσί, στο δυτικό τμήμα της Καμπούλ, ζει μεγάλη κοινότητα Χαζάρων, κατά πλειονότητα σιιτικής μειονότητας.

Η μειονότητα αυτή υπέστη διωγμούς στο παρελθόν και γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων του τοπικού βραχίονα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), που θεωρεί συλλήβδην τους σιίτες αιρετικούς.

Μολονότι η κατάσταση ασφαλείας βελτιώθηκε στο Αφγανιστάν αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν, πριν από σχεδόν τρία χρόνια, τον Αύγουστο του 2021, συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις στη χώρα ένοπλες οργανώσεις, ιδίως το ΙΚ.

