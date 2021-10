Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε έξω από τζαμί στην Καμπούλ.

Αρκετοί άμαχοι σκοτώθηκαν από μία έκρηξη στην Καμπούλ στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των Ταλιμπάν.

#Kabul: The Kabul Emergency Hospital has confirmed four wounded people have so far been taken to their hospital following the explosion in PD1, outside Eid Gah Mosque. #ArianaNews pic.twitter.com/u4wP9zLz6Z

— Ariana News (@ArianaNews_) October 3, 2021