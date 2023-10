Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 1.000 νεκροί από τον φονικό σεισμό

Πάνω από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,8 βαθμών που έπληξε την περιοχή της Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

«Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ υψηλός», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπιλάλ Καριμί, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, προσθέτοντας ότι ο απολογισμός ανέρχεται σε «πάνω από 1.000 νεκρούς».

