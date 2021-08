Αφγανιστάν: Ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης που έφυγε από την Καμπούλ

Τον γύρο του κόσμου κάνει η φωτογραφία με τον τελευταίο Αμερικανό στρατιώτη που φεύγει από το Αφγανιστάν.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ μοιράστηκαν το συγκεκριμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο στα social media.

Η φωτογραφία του Chris Donahue που φεύγει από την Καμπούλ θεωρείται ιστορική καθώς σηματοδοτεί το τέλος του 20ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν.

Ο υποστράτηγος Chris Donahue, είναι διοικητής της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας. Επιβιβάζεται στην τελευταία πτήση που αναχώρησε, το βράδυ της Δευτέρας, από το διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Αφγανικής πρωτεύουσας.

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη μέσα από διόπτρα νυχτερινής όρασης.

«Ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης εγκατέλειψε το Αφγανιστάν», ανέφερε η USCENTCOM μέσω Twitter.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021