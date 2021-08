Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Φέτος η Specialty Records γιορτάζει τα 75 χρόνια από την ίδρυσή της. Αν δεν υπήρχε η Specialty Records, μπορεί να μην υπήρχαν ποτέ οι Beatles, ο Prince ή ο David Bowie...!

Ο λόγος είναι ο Little Richard. Αυτό το τεράστιο κεφάλαιο, που έφερε τα πάνω-κάτω στο rock’n’roll. Η δισκογραφική ετικέτα της Specialty έμεινε μικρό χρονικό διάστημα ενεργή στην δισκογραφία. Παρόλα αυτά απετέλεσε τον θεμέλιο λίθο για τα rhythm & blues, το rock’n’roll και την gospel.

Ιδρύθηκε στο Los Angeles το 1945, από τον αινιγματικό ιμπρεσάριο Art Rupe. Έβγαζε τίτλους για περίπου μιάμιση δεκαετία, αλλά μέσα σε αυτόν τον χρόνο κατάφερε πολλά.

Κατ' αρχήν ο Rupe είχε την τύχη να ανακαλύψει τον θρύλο Little Richard στο πρόσωπο ενός πάμπτωχου 23χρονου νεαρού που έπλενε πιάτα από το Macon της Georgia. Και το 1955 δημιούργησε πραγματικό σεισμό στην δισκογραφία με το ανεπανάληπτο "Tutti Frutti".

Όταν ο τραγουδιστής του "Rip It Up" πέθανε πέρσι σε ηλικία 87 ετών, πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Little Richard. Ανάμεσά τους και οι Sir Paul McCartney, Debbie Harry και Iggy Pop.

Ο McCartney δήλωσε: "Χρωστάω πολλά από όσα κάνω στον Little Richard και το στυλ του".

Από την Specialty Records ξεκίνησαν ή πέρασαν και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Sam Cooke και ο Lloyd Price. Αλλά και λιγότερο γνωστοί, όπως ο Percy Mayfield, ο οποίος όμως είναι αυτός που έγραψε το περίφημο "Hit The Road Jack" που αργότερα έκανε επιτυχία ο Ray Charles.

Η επέτειος της Specialty θα γιορταστεί με την κυκλοφορία μιας νέας συλλογής με τίτλο "Rip It Up: The Best of Specialty Records". Ο Art Rupe είναι σήμερα 103 ετών αλλά σιχαίνεται να δίνει συνεντεύξεις.

To ενδιαφέρον είναι ότι η Specialty Records ήταν μία δισκογραφική εταιρία αμιγώς για την μαύρη μουσική και ο ιδιοκτήτης της, ο Art Rupe... ήταν λευκός!