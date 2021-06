"Άντε γ@#$%ου" ήταν η απάντηση του θρυλικού Ρότζερ Γουότερς, ιδρυτικού μέλους των Pink Floyd, στο αίτημα του ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, να χρησιμοποιήσουν το τραγούδι του συγκροτήματος "Another brick in the wall" σε μια ταινία που ετοιμάζουν για το Instagram.

Ο 77χρονος μουσικός αποκάλυψε την πρόταση του Ζάκερμπεργκ ενώ μιλούσε σε μια ειδική εκδήλωση για τα δικαιώματα του ιδρυτή των WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ. Όπως είπε, ο ιδρυτής του Facebook του ζήτησε σε επιστολή του να τους παραχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα ώστε να χρησιμοποιήσουν το τραγούδι του 1979 "Another Brick in the Wall, Part 2" για μία παραγωγή με στόχο να προωθηθεί η αδελφή εταιρεία, Instagram.

"Η επιστολή του Μαρκ Ζάκερμπεργκ έφθασε σήμερα το πρωί με μία προσφορά ενός τεράστιου χρηματικού ποσού" αποκάλυψε ο Γουότερς. "Και η απάντηση είναι, άντε γ@#$%σου. Με κανέναν τρόπο. Και το αναφέρω μόνο γιατί είναι μια ύπουλη κίνηση εκ μέρους τους για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα πάντα. Όσον αφορά όσους έχουμε μια μικρή δύναμη, και εγώ έχω λίγη όσον αφορά στον έλεγχο των τραγουδιών μου... δεν θα γίνω μέρος αυτής της μαλ@#$λθας, Ζάκερμπεργκ" είπε χαρακτηριστικά ο θρυλικός μουσικός.