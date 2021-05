Τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, όταν παρασύρθηκαν από ένα όχημα, σε μια επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία και τις ομάδες διάσωσης.

«Τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μια επίθεση με αυτοκίνητο» στη συνοικία Σεϊχ Τζαρά, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία, την ώρα που διασώστες κάνουν λόγο για συνολικά επτά τραυματίες.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε πως «εξουδετέρωσε» τον δράστη χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητά του, ούτε εάν έχει σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί στην συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, η οποία αποτέλεσε θέατρο διαδηλώσεων και συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και Παλαιστινίων, που αντιτίθετο στην πιθανή έξωση οικογενειών.

🚨🇵🇸🇮🇱🚨The moment of the terrorist attack at the Damascus Gate in Jerusalem.

The video shows how the car crashes into a group of police officers who open fire to kill the driver.

At least 6 officers were injured, two in serious condition.

#Israel/#Gaza pic.twitter.com/kzuxspi5gE