Η πολυτελής έπαυλη του Φρανκ Σινάτρα είναι προς πώληση τα τελευταία 15 χρόνια. Γιατί όμως δεν έχει καταφέρει να βρει τον ιδανικό αγοραστή; Ο τραγουδιστής είχε φτιάξει την δική του όαση στην έρημο, Palm Desert, της Καλιφόρνιας.

Το εντυπωσιακό σπίτι βγήκε προς πώληση το 2007 προς 4,25 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, η απομακρυσμένη ιδιοκτησία στην Coachella Valley καταχωρήθηκε από το κτηματομεσιτικό γραφείο το 2008, το 2009, το 2010, το 2011, το 2013, το 2015, το 2016, το 2017, το 2018 και το 2020. Κάθε φορά όμως απέτυχε να προσελκύσει έστω και έναν αγοραστή.

Το ακίνητο μπήκε πρόσφατα στην αγορά και πάλι στις 7 Μαΐου. Ωστόσο, η τοποθεσία του «στη μέση του πουθενά» είναι αυτή που δυσκολεύει την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας τα τελευταία 15 χρόνια.

Γνωστή ως "Villa Maggio", ο Σινάτρα ανέθεσε το κτήμα στους εργολάβους το 1967 ώστε να δημιουργήσουν το σπίτι των ονείρων του.

Το ονόμασε από τον χαρακτήρα που έπαιξε στο "From Here to Eternity", Angelo Maggio και χρησιμοποίησε το ρουστίκ σπίτι ως μια πιο απομονωμένη απόδραση.