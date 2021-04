Μία μεγάλη αλλαγή ετοιμάζει το YouTube για το Dislike button που βρίσκεται κάτω από τα βίντεο. Η αναλογία των like και των dislike που υπάρχουν σε ένα βίντεο στο ΥouTube, "ρυθμίζει" και το πόσο δημοφιλές είναι το συγκεκριμένο βίντεο. Πολλές φορές όμως τα dislike ξεπερνούν τόσο πολύ τα like. Όπως για παράδειγμα, στο βίντεο "YouTube Rewind 2019", στο οποίο οι χρήστες έχουν πατήσει το dislike 9,4 εκατ. φορές, με τα like να είναι μόλις 3,4 εκατ.

Τώρα το YouTube ετοιμάζεται να κρύψει τα dislike από τα βίντεο. Δεν θα αφαιρέσει την επιλογή να εκφράζει κάποιος τη δυσαρέσκειά του για ένα βίντεο, αλλά δεν θα φαίνεται πόσα dislike έχει "μαζέψει" το κάθε βίντεο.

Σύμφωνα με το επίσημο blog του YouTube, η εταιρεία δοκιμάζει να κρύψει τον αριθμό των dislikes για να προστατέψει τα videos από στοχευμένες επιθέσεις με πληθώρα dislikes. Μόνο ο δημιουργός των video θα έχει τη δυνατότητα να τον ακριβή αριθμό αριθμό dislike μέσα από το YouTube Studio του καναλιού του. Στο εικονίδιο Like θα εξακολουθεί να υπάρχει κανονικά ο αριθμός και θα είναι ορατός σε όλους τους χρήστες.

Δείτε πως θα είναι το νέο Dislike Button: