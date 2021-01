Η εντυπωσιακή Τζένιφερ Λόπεζ ντυμένη στα λευκά τραγούδησε το «This Land is Your Land» και το «America the Beautiful» στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν ως νέου προέδρου των ΗΠΑ.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ήταν συγκινημένη και έστειλε το δικό της μήνυμα για ελευθερία μιλώντας στην ισπανικά, ενώ στη σκηνή την είχε συνοδεύσει ένας πεζοναύτης. Το μήνυμα του πρώτου τραγουδιού αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον στίχο: η γη αυτή φτιάχτηκε για σένα και για μένα (This land was made for you and me). Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στην ισότητα και καταδικάζει την περιθωριοποίηση της εργατικής τάξης.

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της, η Τζένιφερ Λόπεζ φώναξε στα ισπανικά «Una nación bajo Dios con libertad y justicia para todos» («Ένα έθνος υπό τον Θεό, με Ελευθερία και Δικαιοσύνη για όλους»).

Δείτε την ερμηνεία της :