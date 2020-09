Σύμβουλος Ερντογάν: Θα καταρρίψουμε 5-6 ελληνικά αεροσκάφη και θα βυθίσουμε το Σαρλ Ντε Γκωλ

Επίθεση με απειλές κατά της Γαλλίας και της Ελλάδας εξαπέλυσε ο σύμβουλος του Ερντογάν, Μεσούτ Χακί Κασίν κατά τη διάρκεια παρέμβασής του σε τηλεοπτική εκπομπή. «Η Ελλάδα χωρίς να έχει βρει φυσικό αέριο και ενώ η ίδια δεν διαθέτει αεροπλανοφόρο, στέλνει εδώ το γαλλικό αεροπλανοφόρο ενάντια στην Τουρκία. Επιτίθεται εναντίον μας με το άλογο ενός άλλου. Αυτό το άλογο θα πυροβοληθεί και θα πεθάνει. Αυτό είναι το πρώτο», είπε χαρακτηριστικά ο Κασίν και πρόσθεσε: «Δεύτερον η Τουρκία όπως είπε λίγο πριν ο φίλος μας, δεν είναι ένα κράτος χωρίς φωνή. Ο αγαπητός μας πρόεδρος δήλωσε πως "ούτε τρώμε το δικαίωμα κάποιου άλλου ούτε αφήνουμε να φάνε το δικό μας δικαίωμα". Αν υπάρχει κάποιος έξω που θα παραβιάσει τα δικαιώματά μας το τουρκικό έθνος θα τους σκίσει το συκώτι».

«Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ο στρατός, ο όγδοος στρατός του κόσμου. Ο τρίτος στο ΝΑΤΟ. Ποιος τολμάει να μας κάνει μαγκιές στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο;», είπε ακόμη με προκλητικό τόνο ο Κασίν, υπενθυμίζοντας στην Ελλάδα τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και πως η τουρκική Πολεμική Αεροπορία, «σύντομα θα καταρρίψουν πέντε η έξι ελληνικά αεροσκάφη».

«Μήπως πραγματικά η Ελλάδα θέλει να γευτεί τη γροθιά μας; Οι Έλληνες ακόμη δεν το κατάλαβαν αυτό. Δείτε η 9η Σεπτεμβρίου (επέτειος στην οποία οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν τη Σμύρνη από τις ελληνικές το 1922) φτάνει. Εσείς στην διαφυγή σας σκοτώνατε ο ένας τον άλλον, τρέχοντας προς τη θάλασσα τότε. Ε μα φτάνει πια. Φτάνει! Οι πιλότοι μας σύντομα θα καταρρίψουν πέντε ή έξι από τα ελληνικά αεροσκάφη και θα μπούμε σε ένα πόλεμο. Δεν μπορεί με κανένα τρόπο αυτό το έθνος να υφίσταται τόση πίεση. Η Τουρκία δεν είναι ένα έθνος το οποίο πρέπει να το δοκιμάζεις. Οι ξιφολόγχες των Τούρκων στρατιωτών είναι στη θέση τους και έτοιμες. Στο παρελθόν ακόμα και χωρίς σφαίρες τελειώσαμε τον εχθρό με τις ξιφολόγχες μας. Άντε λοιπόν, περιμένουμε εδώ», είπε ακόμη ο Κασίν, ο οποίος καταλήγοντας επισήμανε: «Δείτε εγώ είμαι καθηγητής στις Ένοπλες Δυνάμεις. Και αν υπάρχει κάποιος Έλληνας πιλότος ο οποίος μπορεί να μας χτυπήσει εγώ αυτόν τον πιλότο θα τον πυροβολήσω στο μέσο του κεφαλιού του».

Να σημειωθεί πως το βίντεο με τις προκλητικές δηλώσεις του συμβούλου του Ερντογάν ανήρτησε προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο αυτοεξόριστος στη Σουηδία Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, διαχειριστής του ανεξάρτητου δικτύου Nordic Monitor.

«Ο Μεσούτ Χάκι Κασίν που συμβουλεύει τον Τούρκο πρόεδρο για ασφάλεια και εξωτερική πολιτική δηλώνει πως ο τουρκικός στρατός θα χτυπήσει τις γαλλικές δυνάμεις και θα διεξαγάγει πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Θέλει ακόμη να σκοτώσει και έναν Έλληνα πιλότο. Λέει αυτές τις μ@κς σ’ ένα εθνικό δίκτυο» σχολίασε καυστικά ο Μποζκούρτ.

This would be funny if it wasn't a real.

Mesut Hakki Casin who advises #Turkey's President on security/foreign policy says Turkish army will hit French carrier, wage a war against #Greece. He even wants to kill a Greek pilot himself. He tells all this bullshit on a national TV. pic.twitter.com/cuseFM22WS