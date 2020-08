Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την αεροπορική τραγωδία στην Ινδία. Σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 18, ενώ 16 επιβάτες έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Το αεροσκάφος της Air India Express, με το οποίο επαναπατρίζονταν Ινδοί εγκλωβισμένοι λόγω της πανδημίας σε άλλες χώρες, ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης και κόπηκε στα δύο, εν μέσω σφοδρής βροχόπτωσης στην πόλη Κόζικοντ (πρώην Καλικούτ), στο νότιο τμήμα της χώρας. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 190 επιβάτες και πλήρωμα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου ακούμπησε στο έδαφος κατά την προσγείωση.

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους σκοτώθηκαν, δήλωσε στο Reuters ο Κ. Γκοπαλακρίσναν, επικεφαλής της επαρχίας Μαλαπούραμ στο νότιο κρατίδιο της Κεράλας. «Όλοι οι επιβάτες εισήχθησαν σε διάφορα νοσοκομεία, ενώ υποβλήθηκαν και σε τεστ για COVID-19», πρόσθεσε.

Επρόκειτο για το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στην Ινδία από το 2010, όταν άλλη πτήση της ίδιας εταιρείας, που προερχόταν και εκείνη από το Ντουμπάι, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στην πόλη Μάνγκαλορ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 158 άνθρωποι.

