Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Air India Express που επαναπάτριζε Ινδούς, εγκλωβισμένους λόγω της πανδημίας σε άλλες χώρες, ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης και κόπηκε στα δύο, εν μέσω σφοδρής βροχόπτωσης στην πόλη Κόζικοντ (πρώην Καλικούτ).

Στο Boeing-737 που είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι επέβαιναν συνολικά 190 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Μεταξύ των επιβατών ήταν και 10 νήπια.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα, οι διασώστες ψάχνουν ανάμεσα στα συντρίμμια, ενώ βρέχει καταρρακτωδώς. Η άτρακτος του αεροπλάνου έσπασε σε τουλάχιστον δύο κομμάτια.

«Δυστυχώς, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Συλλυπούμαι τους συγγενείς τους και προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», ανέφερε ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας Χαρντίπ Σινγκ Πούρι, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες έχουν τραυματιστεί και οι 15 από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η σημερινή συντριβή είναι το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στην Ινδία από το 2010, όταν μια άλλη πτήση της ίδιας εταιρείας, που προερχόταν και εκείνη από το Ντουμπάι, ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης στην πόλη Μάνγκαλορ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 158 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου ακούμπησε στο έδαφος κατά την προσγείωση.

Ο Πούρι ανέφερε ότι η επιχείρηση διάσωσης έχει ολοκληρωθεί και όλοι οι επιβάτες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια. Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για τέσσερις εγκλωβισμένους. Τα τοπικά κανάλια έδειξαν εικόνες με τους επιβάτες –ορισμένοι ήταν ακίνητοι πάνω σε φορεία– να μεταφέρονται σε νοσοκομεία από τραυματιοφορείς που φορούσαν μάσκες λόγω της πανδημίας.

