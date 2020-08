Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο “μηδέν”, όπου έγιναν οι φονικές εκρήξεις που συντάραξαν τη Βηρυτό, χθες το απόγευμα.

Πρόκειται για εικόνες που διακινούνται στα social media και αναδημοσιεύει στον λογαριασμό του στο Twitter ο δημοσιογράφος και παραγωγός του BBC στη Συρία, Ριάμ Νταλάτι.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο λιμάνι της Βηρυτού, από την πιο μεγάλη αποθήκη σιτηρών της πόλης και φανερώνουν την ισχύ που είχαν οι εκρήξεις, που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους και τραυμάτισαν 4.000.

Photos circulating on social media showing the #BeirutBlast aftermath from within Ground Zero area, at #Beirut Grain Silos, #Lebanon's main grain storage centre. pic.twitter.com/9NrrQKhxq8