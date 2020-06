Διαθέσιμο για όλους τους χρήστες είναι το εργαλείο του Facebook που επιτρέπει την εύκολη μεταφορά των φωτογραφιών και των video των χρηστών στην υπηρεσία Google Photos. Το εργαλείο αυτό παρουσιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και από τον Απρίλιο λειτουργούσε πιλοτικά σε μερικές χώρες.

Πλέον η διάθεσή του εργαλείου γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Όποιος χρήστης επιθυμεί να αποθηκεύσει τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει στο Facebook στο Google Photos, μπορεί να το κάνει με τεράστια ευκολία.

Το εργαλείο βρίσκεται στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, στην ενότητα “Your Facebook Information” και στη συνέχεια στην επιλογή “Transfer a copy of your Photos or Videos”. Προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο η υπηρεσία Google Photos, όμως το Facebook αναφέρει πως σύντομα θα προστεθούν ακόμα περισσότερες υπηρεσίες άλλων εταιρειών στο Data Transfer Program.