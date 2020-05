Την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να ζωντανεύουν και πάλι, ανοίγοντας τις καφετέριες και τα καταστήματα εστίασης οι ιδιοκτήτες τηρούν τα μετρά που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και τα ειδικά πρωτόκολλα διάταξης των τραπεζοκαθισμάτων προκειμένου να αποφευχθεί δεύτερο κύμα πανδημίας.

Στη γερμανική πόλη Schwerin, πρωτεύουσα του κρατιδίου Mecklenburg-Vorpommern στα βορειοανατολικά της χώρας, οι ιδιοκτήτες του ‘Café Rothe Schwerin’ είχαν μία πρωτότυπη ιδέα για την ασφάλεια των πελατών. Το καφέ άνοιξε προσφάτως και τοποθέτησε τα τραπέζια στον εξωτερικό χώρο σε απόσταση 1,5 μέτρου το ένα από το άλλο, όπως ακριβώς υποχρεούται να κάνει κάθε κατάστημα εστίασης. Η ιδιοκτήτρια, η Jacqueline Rothe προχώρησε ένα βήμα παραπέρα για να εξασφαλίσει οι πελάτες που επιλέγουν το μαγαζί της να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Και έτσι πήρε την απόφαση να προσφέρει σε κάθε πελάτη ένα ψάθινο καπέλο στο οποίο είναι προσαρμοσμένα δύο βοηθητικά κολύμβησης, τα γνωστά “μακαρόνια”. Από το Bored Panda αναζήτησαν την Jacqueline Rothe, η οποία διαβεβαίωσε ότι πρόκειται για έκτακτο μέτρο που σχετίζεται με την επαναλειτουργία του καφέ.

