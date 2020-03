Αεροπορική τραγωδία με οκτώ νεκρούς σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μανίλα, πρωτεύουσας των Φιλιππίνων, όταν ένα τζετ που είχε ναυλώσει το υπουργείο Υγείας της χώρας για την αεροδιακομιδή ασθενούς από τη Μανίλα στο Τόκιο τυλίχτηκε στις φλόγες κατά την απογείωση.

Το αεροσκάφος με τον αριθμό μητρώο RP-C5880, αναμενόταν να απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Μανίλα γύρω στις 8 το πρωί της Κυριακής. Προτού όμως απογειωθεί, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, βγήκε έξω από τον αεροδιάδρομο ενώ οι φλόγες το έκαψαν ολοσχερώς. Πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να κατασβέσουν την πυρκαγιά μέσα σε μία ώρα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο των Φιλιππίνων, στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ άνθρωποι, περιλαμβανομένων τριών γιατρών και ενός ασθενούς. Το αεροσκάφος αναμενόταν να μεταφέρει ιατρικές προμήθειες στα νησιά των Φιλιππίνων.

WATCH: An aircraft reportedly carrying medical supplies caught on fire while it was about to take off at Ninoy Aquino International Airport (NAIA) around 8 p.m. According to BFP, fire was already out at 9:02 p.m. @inquirerdotnet (Sourced video) pic.twitter.com/8w38t1qVTi