Ο χρήστης του twitter Sefa Yasar και κάτοικος της πόλης Hopa που βρίσκεται στην νοτιοανατολική Τουρκία«ανέβασε» ένα εντυπωσιακό timelapse βίντεο, στο οποίο φαίνεται η χιονοθύελλα να πλησιάζει «απειλητικά» την πόλη του.

Το βίντεο αναπαράχθηκε από τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ, όπως το BBC, καθώς και από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

This is an incredible timelapse of a snowstorm heading in to the town of Hopa, on the northeastern Black Sea coast of Turkey 🇹🇷 on Sunday.

