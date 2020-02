Κόβει την ανάσα το βίντεο που «ανέβασε» πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας της Λιβύης στα social media.

Το Mi-24P, το οποίο είναι επιθετικό ελικόπτερο, σχεδόν «ακουμπάει» τον δρόμο και στο βίντεο φαίνεται να περνάει δίπλα από τα αυτοκίνητα σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Σύρτη, που βρίσκεται ανάμεσα στη Βεγγάζη και την Τρίπολη.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί πριν από πέντε ημέρες και μεταξύ άλλων έχει ανέβει και στη σελίδα που απηχεί τις απόψεις του Χαλίφα Χαφτάρ.

Incredible footage recorded by pilot of a Mi-24P heavy attack helicopter of #Libya National Air Force showing him flying low over the #MediterraneanSea near #Sirte five days ago and also above a highway today. See how low he was flying. (Credit: عبدالقادر العبيدي/ @pilot_beka) pic.twitter.com/4TxKCMxagD